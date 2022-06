Dämpfer für alle «Bridgerton»-Fans: Rége-Jean Page (34), Fanliebling der ersten Staffel, wird definitiv nicht zurückkehren. «Nein, ich komme nicht in die Serie zurück», erklärte er auf Instagram. «Das haben sich die Zeitungen ausgedacht.» Vor wenigen Tagen hatte es Gerüchte um ein mögliches Comeback gegeben: Insider hatten der «Sun» verraten, dass Page in seiner Rolle als Simon Basset, Duke of Hastings, in der dritten Staffel zu sehen sein könnte. Angeblich hätten Gespräche zwischen den Showrunnern und dem Schauspieler stattgefunden. Diesen Spekulationen hat Rége-Jean Page nun ein für alle Mal den Wind aus den Segeln genommen.