Regé-Jean Page schwärmt von Dreh mit Halle Bailey

Regé–Jean Page (38) ist bald an der Seite von Halle Bailey (25) in einer romantischen Filmkomödie zu sehen. In einem Interview mit «People» spricht er über die Dreharbeiten zu «You, Me & Italy» und erklärt, warum er das Genre so interessant findet.
«Wir hatten viel Spass»
Der Mangel an aktuellen romantischen Komödien habe bei seiner Zusage für den Film wohl eine Rolle gespielt. «Vielleicht lag es daran. An der Vorstellung, dass die romantische Komödie tot sei.» Für ihn ist jedoch klar: «Die Liebe ist definitiv nicht tot. Die Liebe wird uns retten.»
Das Team habe mehrere Wochen in der Toskana gedreht. «Wir waren einfach draussen in der Sonne und sind durch Weinberge gefahren», schwärmt er. «Ich bin mit der Hand durch das Weizenfeld gefahren, durch das Russell Crowe am Anfang von Gladiator geht.» Auch das Essen sei «unglaublich» gewesen. «Und ich durfte jeden Tag mit Halle Bailey zusammenarbeiten. Wir hatten also einfach eine tolle Zeit. Wir hatten viel Spass beim Drehen eines Films darüber, wie man sein Leben in vollen Zügen geniesst.»
Der gebürtige Londoner meint weiter, dass genau das «ein Grossteil dessen ausmacht, worum es in romantischen Komödien geht». Er konkretisiert: «Es geht darum, Ziele zu haben. Ziele zu haben, die es ermöglichen, durch Vertrauen zu anderen Menschen und durch die gemeinsame Lösung von Problemen – also durch Gespräche über Probleme – das beste Leben zu führen.» Es müsse nicht in jedem Film darum gehen, «wer am härtesten zuschlägt». Er achte deshalb darauf, «Frieden mit mir selbst und anderen zu finden. Und das hat mir Freude bereitet».
Erstes Treffen bei der Met Gala
Seine Kollegin, «Arielle»–Star Halle Bailey, traf er zum ersten Mal auf der Met Gala 2025 vor Drehbeginn. «Es ist schon ein ziemlich ungewöhnlicher Ort, um jemanden kennenzulernen», sagt Page. «Wir haben einfach ein bisschen Zeit miteinander verbracht, weil diese Räume ziemlich einschüchternd wirken können. Da sitzen ja alle Koryphäen der Welt. Und dann jemanden zu finden, der einfach sagt: ‹Hey, wollen wir Freunde sein? Na gut, dann werden wir Freunde. Wir fahren gleich zusammen in einen tollen, langen Urlaub.›»
Auch Halle Bailey sprach mit «People» bereits über dieses besondere Treffen. «Ich erinnere mich, dass ich ihn gesehen habe. Es ist total komisch, weil man nervös ist und denkt: ‹Oh je, wenn ich da hingehe, ist derjenige dann nett?› Und dann denke ich: Wir drehen einen Film zusammen, ich gehe einfach hin.» Sie sei schon zuvor ein Fan von Page gewesen. «Er ist grossartig. Ich habe all seine Filme gesehen und denke mir: ‹Wow, cool!›» Auch das Drehbuch zu ihrem gemeinsamen Werk habe sie «sofort gefesselt».
Kinostart in Deutschland am 6. August
In «You, Me & Italy» spielt er den Michael, der sich in die vermeintliche Verlobte seines Cousins verliebt. Der Film, der im Original «You, Me & Tuscany» heisst, kommt bereits am 10. April in den USA in die Kinos. In Deutschland startet er am 6. August.