Regé-Jean Page: So denkt er über ein mögliches «Bridgerton»-Comeback

In einem neuen Interview äusserte er sich jetzt zu einer möglichen Rückkehr in die erfolgreiche Netflix–Produktion. «Ich bin sehr glücklich damit, alle zu unterstützen, die in der Show sind», antwortete Page im Gespräch mit «Entertainment Tonight» auf die Frage nach einem Serien–Comeback. Jeder Darsteller habe «fantastischen Erfolg, sowohl mit der Show als auch mit persönlichen Projekten, und ich bin einfach super glücklich, das sagen zu können», so Page diplomatisch weiter.