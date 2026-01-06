Regelungen und Kosten: Was sich 2026 auf Reisen ändert

Einreise nach Grossbritannien und in die USA

Die elektronische Einreisegenehmigung ETA ist für deutsche Bürgerinnen und Bürger ohne Visum bei der Einreise in das Vereinigte Königreich bereits seit Anfang April 2025 Pflicht. Bislang wurde allerdings nur sporadisch kontrolliert. Das ändert sich ab dem 25. Februar 2026, denn dann soll dies strikter überprüft werden. Fluggesellschaften sollen etwa die Genehmigung schon vor dem Boarding checken. Ohne gültige ETA kommt man dann gar nicht erst ins Flugzeug – oder wird spätestens bei der Einreise abgewiesen. Die Genehmigung kann ganz einfach online beantragt werden und kostet umgerechnet etwas mehr als 18 Euro.