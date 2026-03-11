Regency Blue: Der königliche Farbtrend für den Frühling

Von der Leinwand auf den roten Teppich

Der «Bridgerton»–Core ist aber nicht nur etwas für Fans historischer Kostümdramen. Die Farbe erlebt derzeit einen wahren «It»–Moment: Stars wie Lady Gaga bei ihrem Überraschungsauftritt zum Super Bowl oder Karol G bei den Grammys haben den Trend bereits auf die ganz grosse Bühne gebracht. Auch in den Streetstyles der internationalen Fashion Weeks setzen Akzente in Babyblau – von Unterziehshirts bis hin zu gemütlichen Winterhandschuhen – frische Impulse.