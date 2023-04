Nach einem anstrengenden Workout braucht unser Körper Unterstützung bei der Regeneration. Viele Menschen greifen dann gerne zu industriell hergestellten Hilfsmittelchen. Dabei bietet die Natur eine wesentlich gesündere Alternative: Wildkräuter. Tannennadeln, Scharfgarbe und Co. sind reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Oxidantien. Ausserdem lässt sich das Sammeln gleich mit einem sportlichen Ausflug an der frischen Luft verbinden.