Reggae-Legende Sly Dunbar stirbt im Alter von 73 Jahren

Lowell Dunbar (1952–2026) ist offenbar in der Nacht auf den 26. Januar im Alter von 73 Jahren verstorben. Das hat seine Ehefrau Thelma dem jamaikanischen «Gleaner» bestätigt. Sie habe ihn gegen 07:00 Uhr morgens aufwecken wollen und ihr Ehemann habe nicht reagiert. Gestern hätten ihn noch Freunde besucht, es sei «solch ein guter Tag» gewesen. «Ich wusste, dass er krank war, aber ich wusste nicht, dass er so krank war», erzählt sie. Auch Natasha Dunbar, die Tochter des als Sly Dunbar bekannten jamaikanischen Schlagzeugers und Musikproduzenten, hat den Tod ihres Vaters dem US–Promi–Portal «TMZ» bestätigt.
Der Drummer beeinflusste zusammen mit Robbie Shakespeare (1953–2021) als das Duo Sly & Robbie massgeblich den modernen Reggae. Das Musikmagazin «Rolling Stone» nennt Dunbar den «Rhythmus–König des Reggae und Dancehall». Das Duo Sly & Robbie spielte demnach unter anderem mit und für Jimmy Cliff, Black Uhuru sowie Peter Tosh. Sie arbeiteten etwa auch mit den Rolling Stones und Bob Dylan, sowie mit No Doubt und Madonna zusammen. Insgesamt war Dunbar während seiner Karriere für 13 Grammys nominiert. Für das Album «Friends» wurde das Duo mit dem wichtigen Musikpreis ausgezeichnet, ebenso wie für die Produktion der Black–Uhuru–Platte «Anthem».
«Menschen auf der ganzen Welt berührt»
«Als eine Hälfte von Sly & Robbie hat Sly dabei geholfen, den Sound des Reggae und der jamaikanischen Musik über Generationen hinweg zu prägen», heisst es in einem Statement der Familie. «Sein aussergewöhnliches Talent, seine Innovationskraft und seine bleibenden Beiträge werden niemals in Vergessenheit geraten. Slys Musik, sein Geist und sein Vermächtnis haben Menschen auf der ganzen Welt berührt, und wir sind zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.»