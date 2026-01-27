Reggae-Legende Sly Dunbar stirbt im Alter von 73 Jahren

Lowell Dunbar (1952–2026) ist offenbar in der Nacht auf den 26. Januar im Alter von 73 Jahren verstorben. Das hat seine Ehefrau Thelma dem jamaikanischen «Gleaner» bestätigt. Sie habe ihn gegen 07:00 Uhr morgens aufwecken wollen und ihr Ehemann habe nicht reagiert. Gestern hätten ihn noch Freunde besucht, es sei «solch ein guter Tag» gewesen. «Ich wusste, dass er krank war, aber ich wusste nicht, dass er so krank war», erzählt sie. Auch Natasha Dunbar, die Tochter des als Sly Dunbar bekannten jamaikanischen Schlagzeugers und Musikproduzenten, hat den Tod ihres Vaters dem US–Promi–Portal «TMZ» bestätigt.