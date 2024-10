Reggaeton-Star El Taiger nach Kopfschuss «in sehr kritischem Zustand»

Der Reggaeton–Star Jose Manuel Carbajal Zadivar, bekannt unter seinem Künstlernamen El Taiger (37), wurde durch eine Schusswunde am Kopf schwer verletzt in einem Auto in Miami aufgefunden. Das teilte die zuständige Polizeibehörde in einer einberufenen Pressekonferenz mit, die auf dem offiziellen Facebook–Account des Miami Police Department hochgeladen wurde.