Regiedebüt-Premiere in London: Kristen Stewart glänzt im Minikleid

Stewart erschien in einem raffinierten schwarz–weissen Chanel–Minikleid. Schwarze Pumps und mehrere silberne Halsketten rundeten den Look ab. Ihre dunkelbraune Mähne trug die «Twilight»–Ikone offen, ein kurzer Pony rahmte ihre Stirn. Zur Premiere in London waren neben Stewart auch die Hauptdarsteller anwesend. Imogen Poots, die die komplexe Hauptfigur verkörpert, zeigte sich ebenso wie Earl Cave, Esmé Creed–Miles und Anna Wittowsky.