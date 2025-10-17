Regiedebüt-Premiere in London: Kristen Stewart glänzt im Minikleid

Ein grosser Abend für Kristen Stewart (35): Die Oscar–nominierte Schauspielerin trat am Donnerstag (16. Oktober) beim BFI London Film Festival als Regisseurin in Erscheinung. Im Curzon Mayfair präsentierte die 35–Jährige ihren Debütfilm «The Chronology of Water» – und setzte dabei auch modisch ein Statement.
Stewart erschien in einem raffinierten schwarz–weissen Chanel–Minikleid. Schwarze Pumps und mehrere silberne Halsketten rundeten den Look ab. Ihre dunkelbraune Mähne trug die «Twilight»–Ikone offen, ein kurzer Pony rahmte ihre Stirn. Zur Premiere in London waren neben Stewart auch die Hauptdarsteller anwesend. Imogen Poots, die die komplexe Hauptfigur verkörpert, zeigte sich ebenso wie Earl Cave, Esmé Creed–Miles und Anna Wittowsky.
Drehbuch und Regie
Stewarts von Kritikern gefeiertes Regiedebüt «The Chronology of Water» hatte seine Weltpremiere im Mai in Cannes. Das biografische Drama basiert auf den 2011 erschienenen Memoiren der Autorin Lidia Yuknavitch. Stewart übernahm nicht nur die Regie, sondern verfasste auch das Drehbuch selbst.
Der Film erzählt die Geschichte einer Frau, die sich aus den Schatten einer schwierigen Kindheit befreit. Die Protagonistin findet zunächst im Leistungsschwimmen einen Ausweg, durchlebt intensive Beziehungen und kämpft mit Suchtproblemen, bevor sie schliesslich ihre Stimme als Schriftstellerin entdeckt.