Regielegende Steven Spielberg schimpft über die Oscar-Reform

Die Entscheidung, acht Kategorien der anstehenden Oscarverleihung am 27. März nicht mehr live zu präsentieren, sorgt bei vielen Filmschaffenden und Filmfans für Unmut. Kritik am Plan der Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat nun auch Regisseur Steven Spielberg (75) geäussert. Der US-Branchenseite «Deadline» sagte Spielberg, dass er diesem «Beschluss des Exekutivkomitees widerspricht» und nannte sogleich auch stichfeste Argumente.