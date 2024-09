Regina Halmich: Boxhandschuhe werden nach Raab-Kampf versteigert

Boxfans aufgepasst: Schon kurz nach ihrem erfolgreichen Kampf am Samstagabend gegen Stefan Raab (57) kündigte Regina Halmich (47) an, dass sie ihre Boxhandschuhe für den guten Zweck versteigern möchte. Nur wenige Stunden später können diese jetzt in einer Auktion von United Charity tatsächlich erworben werden. Dort wurde mittlerweile die Plattform freigeschaltet, auf der die Gebote für die lila–goldenen Arbeitsgeräte von Halmich abgegeben werden können. Aktuell liegt das Höchstgebot bei bereits stolzen 8.250 Euro.