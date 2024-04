Regina Halmich sicher: Stefan Raab will «sich ein Denkmal setzen»

In einem Post, mit dem der Entertainer den Vorverkaufsstart für die Karten für den «Final Fight» angekündigt hat, hat Raab einige Kilo mehr auf den Rippen als vor zehn Jahren. Dabei könnte es sich aber auch nur um ein Kostüm und ein paar Handgriffe eines Maskenbildners handeln. Auch hier kann Halmich nicht weiterhelfen: «Wir haben nur telefoniert und ich weiss nicht, was auf mich zukommt. Eines ist aber sicher: Er wird mindestens 35 Kilo mehr auf die Waage bringen als ich.» Der Boxkampf steigt am 14. September 2024 ab 19:45 Uhr in Düsseldorf.