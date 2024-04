Regina Halmich: So tickt Stefan Raabs Lieblings-Boxerin

Star–Entertainer Stefan Raab (57) will es nochmal wissen: Nachdem er bereits in den Jahren 2001 und 2007 erfolglos gegen die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich (47) antrat und sich dabei sogar einmal das Nasenbein brechen liess, fordert er die Sportlerin nun noch einmal heraus. Diesmal soll es der «Final Fight» werden, ausgerichtet am 14. September 2024 vor 15.000 Zuschauern in der Arena des Düsseldorfer PSD Domes. – Doch wer ist diese Frau, von deren Kinnhaken Stefan Raab offensichtlich nicht genug kriegen kann?