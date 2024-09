Regina Halmich spricht über erschwerte Männersuche

Dass sie jede Herausforderung annimmt, hat Regina Halmich (47) am Samstag, 14. September, bewiesen, als sie im Comeback–Kampf von Stefan Raab (57) ohne Hintergrundwissen zur körperlichen Verfassung ihres Gegners in den Ring gestiegen ist. Aber wie schlägt sich die Profiboxerin eigentlich privat durch und wie reagieren Männer auf so viel geballte Frauenpower? Mit der «Bild»–Zeitung sprach Halmich über ihr Privatleben.