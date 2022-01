Regina King trauert um ihren Sohn Ian Alexander Jr.

Regina Kings (51) Sohn Ian Alexander Jr. (1996-2022) ist gestorben. Er war am Mittwoch (19. Januar) 26 Jahre alt geworden. King bestätigte die traurige Nachricht in einem Statement, aus dem das «People»-Magazin zitiert. «Unsere Familie ist zutiefst erschüttert über den Verlust von Ian», erklärte die US-Schauspielerin. «Er war ein so helles Licht, das sich so sehr um das Glück anderer kümmerte.» Die Familie bitte um «respektvolle Rücksichtnahme in dieser privaten Zeit».