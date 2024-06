«Reginald the Vampire» ist zurück: Kein Puls, aber viel Herz

Reale Probleme in einer Fantasywelt

Dass auch übernatürliche Wesen sehr weltliche Probleme haben können, demonstriert «Reginald the Vampire» auf charmante Weise. Ähnlich, wie es unlängst eine gewisse Wednesday Addams (Jenna Ortega, 21) in der gleichnamigen Serie getan hat. Und auch Fans der herrlich klamaukigen Vampir–Mockumentary «What We Do in the Shadows», die nach neuem Serienfutter lechzen, fühlen sich bei Reginald gleich zu Hause.