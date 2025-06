Regisseur bestätigt: Denzel Washington wird Teil von «Black Panther 3»

Washington hatte schon im November 2024 erzählt, dass er in «Black Panther 3» mitspielen wird. In der australischen «Today Show» erklärte er damals, dass Coogler eine Rolle für ihn schreibe. «Ich war überrascht, als er es erwähnt hat, aber es ist ja nicht so, als ob es nicht wahr wäre», kommentiert der Regisseur jetzt.