Regisseur Denis Villeneuve will Robert Pattinson für «Dune 3»

Pattinsons voller Terminkalender

Für Pattinson wäre es nicht die erste Zusammenarbeit mit «Dune»–Darstellerin Zendaya. Die beiden standen bereits für den Film «The Drama» gemeinsam vor der Kamera. Darüber hinaus hat der britische Schauspieler mehrere weitere Projekte in der Pipeline: Er wird in Christopher Nolans Adaption von «The Odyssey» zu sehen sein und spielt an der Seite von Jennifer Lawrence in dem Film «Die, My Love».