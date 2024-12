Regisseur hielt «Tatsächlich... Liebe» für eine «Katastrophe»

Für viele Menschen ist erst dann Weihnachten, wenn sie «Tatsächlich... Liebe» im TV oder Streaming sehen. Dass sein Film von 2003 zu einem derartigen Feiertagsklassiker wird, hätte Regisseur Richard Curtis (68) vor 20 Jahren nie gedacht. Gegenüber «Radio Times» verriet der Filmemacher jetzt, dass er die romantische Komödie zunächst für eine «Katastrophe» hielt. Zumindest in der Zeit, in der er und seine Kollegen «versuchten, den Film zu schneiden», wie Curtis gestand. «Ich kann es nicht glauben, dass wir damit durchgekommen sind», sage er sich bis heute, wenn er an «Tatsächlich... Liebe» denke.