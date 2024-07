Regisseur James Gunn verkündet: «Superman»-Neuauflage ist im Kasten

Das «Superman»–Reboot kommt seiner Veröffentlichung mit dem Abschluss der Dreharbeiten einen Schritt näher. Auf Social Media verkündete Regisseur James Gunn (57) am Dienstag (30. Juli), dass der Blockbuster im Kasten sei. In seiner Nachricht schrieb der DC–Studios–CEO, er sei für die Zeit am Set «für immer dankbar».