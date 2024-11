Regisseur Jon M. Chu wird während «Wicked»-Premiere Vater

«Magie liegt in der Luft»

«Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist, während der Film Premiere feiert», schreibt Chu zu einem Video in seinen Instagram–Storys, in dem er sein Töchterchen zeigt. «Magie liegt in der Luft.» Den anderen wünscht er einen frohen Premierentag und er wendet sich direkt an das Mädchen: «Willkommen auf unserer Welt, du wirst das toll machen. Du hast eine Menge Hexen auf deiner Seite.»