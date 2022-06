Regisseur James Burrows (81) veröffentlicht am 7. Juni seine Biografie «Directed by James Burrows». Darin erzählt er unter anderem über seine Arbeit an der Erfolgsserie «Friends», die zehn Staffeln lang von 1994 bis 2004 bei NBC ausgestrahlt wurde. Courteney Cox (57), Jennifer Aniston (53), Lisa Kudrow (58), Matthew Perry (52), David Schwimmer (55) und Matt LeBlanc (54) wurden durch die Serie zu Mega-Stars - und guten Freunden. Burrows hat seinen Teil dazu beigetragen, damit die Chemie zwischen den Schauspielern von Anfang an stimmte.