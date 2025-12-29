Regisseur Rian Johnson erklärt Kurswechsel in der «Knives Out»-Reihe

Auch die Atmosphäre ändert sich stark: Der Ton ist nachdenklicher, die Farbpalette dunkler, und die Atmosphäre insgesamt ernster. Nun hat sich der Macher des Films Rian Johnson (52) zu dem Kurswechsel geäussert. Der Regisseur sagt, er habe «Wake Up Dead Man» «geerdet», weil er nicht wollte, dass das Publikum denkt, die Reihe würde «einfach bei jedem Film nur an einem grossen, glamourösen Schauplatz spielen».