Wien ist ihre Lieblingsstadt

Die standesamtliche Trauung fand in der ersten Juniwoche in Wien statt. Für die österreichische Hauptstadt hatte sich das Paar ganz bewusst entschieden. Sie fänden dort «so ziemlich alles spannend und romantisch», erzählte Verhoeven. Er hat viele Verbindungen zur Lieblingsstadt des Paares: Seine Mutter ist gebürtige Wienerin, er wuchs dort teilweise auf und besitzt inzwischen auch eine Wohnung in Wien. Dort verbringe er mit seiner Frau und den beiden Söhnen David und Jonah oft die Ferien.