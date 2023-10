Regisseurin Greta Gerwig hat heimlich das «Barbie»-Publikum beobachtet

Es war die Kino–Überraschung des Sommers: Die quietschbunte «Barbie»–Verfilmung überzeugte nicht nur durch starke Kritiken, sondern vor allem auch durch riesige Umsätze an den Kassen. Jetzt verriet die verantwortliche Regisseurin Greta Gerwig (40), dass sie sogar am Startwochenende im Juli in einem verdeckten Feldversuch die Reaktionen des Publikums beobachtet habe. Sie habe sich demnach heimlich in Kinosäle geschlichen und im hinteren Teil versteckt, um so die Vorführungen mitzuerleben.