Regisseurin und Schauspielerin Dagmar Beiersdorf mit 80 verstorben

Die Berliner Filmszene hat eine ihrer markantesten Stimmen verloren. Wie ihr langjähriger Wegbegleiter, Filmemacher Lothar Lambert (80), der «B.Z.» mitteilte, ist die Schauspielerin und Regisseurin Dagmar Beiersdorf im Alter von 80 Jahren in ihrer Wohnung am Wannsee verstorben. Beiersdorf, 1944 in Berlin geboren, war eine der wichtigsten Figuren des Berliner Underground–Kinos.