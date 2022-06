«Rehragout-Rendezvous»-Premiere mit emotionalen Hintergrundgeschichten

Schlussendlich geholfen hat ihr dann ihre «beste Freundin» - die an dem Abend zwar anwesend war, namentlich aber nicht genannt werden wollte. Diese sei irgendwann so hartnäckig geworden und bei der Trauernden eingezogen. «Ich niste mich jetzt bei dir ein, bis du ein weiteres Kapitel geschrieben hast», so der Plan der Freundin. Gesagt, getan. «Am ersten Vormittag hat sie mich wirklich ins Büro eingesperrt und gesagt: 'Ich lasse dich erst wieder raus, wenn du etwas geschrieben hast», erzählt Falk weiter. Sie habe dann am Computer Solitär gespielt. Irgendwann am Nachmittag habe sie sich aber gedacht: «Das macht so keinen Sinn. Ich bekomme sie ja nie wieder los, wenn ich nicht irgendwas schreibe... Und so bin ich irgendwann wieder reingekommen in den Text und habe die restlichen 16 Kapitel geschrieben.» Dafür bekam die Freundin einen grossen Applaus vom gerührten Premierenpublikum.