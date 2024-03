Reiht sich Sandra Hüller ein? Diese Deutschen haben schon einen Oscar

Christoph Waltz und mehr: Deutsche Schauspiel–Oscarpreisträger

Sollte Sandra Hüller tatsächlich am 10. März bei der 96. Oscarverleihung triumphieren, würde es die beliebte Darstellerin in einen verhältnismässig elitären Club schaffen. Denn deutsche Oscar–Triumphe in Schauspielkategorien sind traditionell eher spärlich gesät.