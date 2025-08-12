Reiner Calmund: So wird seine Abschiedsshow bei «Grill den Henssler»

Bereits in der vergangenen Staffel war Calmund gegen Ende nicht mehr in der Sendung zu sehen. Der Grund für seinen vorzeitigen Ausstieg waren gesundheitliche Probleme: Im Dezember 2024 war er wegen Schwindel bei den Dreharbeiten plötzlich zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Dort diagnostizierten die Ärzte ein Vorhofflimmern. In den letzten verbliebenen Folgen der Staffel wurde Calmund von Bruce Darnell und TV–Koch Ali Güngörmüş ersetzt.