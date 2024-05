Reinhard Mey stürmt die Spitze der Albumcharts

Auch mit 81 Jahren schafft es der deutsche Kult–Liedermacher Reinhard May (81, «Über den Wolken») noch einmal an die Spitze der deutschen Album–Charts. Wie die am heutigen 10. Mai von GfK Entertainment veröffentlichten «Offiziellen Deutschen Charts» zeigen, liess der Kult–Sänger mit seinem neuen Album «Nach Haus» die junge Konkurrenz weit hinter sich und sicherte sich zum vierten Mal in seiner seit Ende der 60er–Jahre andauernden Karriere den ersten Platz. Zuletzt war dem «Meyster» dieses Kunststück im Jahr 2013 mit seiner Scheibe «Dann mach's gut» gelungen, weitere Nummer–eins–Alben waren «Bunter Hund» im Jahr 2007 und «Mein Achtel Lorbeerblatt» im Jahr 1972.