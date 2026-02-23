Reinhold Beckmann wird 70: Sein zweites Leben nach dem Fernsehen

«Ein Schritt zurück ins normale Leben»

Irgendwann war es ihm selbst genug, das «immens hohe Arbeitstempo», das Leben in den Fernsehstudios, «und dann am Wochenende noch die ‹Sportschau› in Köln. Montags wieder die Talkshow», wie er es einmal im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» beschrieb. Da machte er Schluss mit der Talkshow und später auch mit der «Sportschau». «Das war eine Art Befreiung, ein Schritt zurück ins normale Leben.»