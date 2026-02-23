Reinhold Beckmann wird 70: Sein zweites Leben nach dem Fernsehen

Vielleicht hätte er von Anfang an alles anders machen sollen. Vielleicht hätte er sich gleich für die Musik entscheiden sollen. Es wäre keine schlechte Wahl gewesen. Wirtschaftlich vielleicht nicht so lukrativ, und sicher wäre er auch nicht so berühmt, aber vielleicht (noch) glücklicher.
Reinhold Beckmann wurde im ganzen Land als Mann des Sports bekannt. Als Fussballexperte. Als Mann, der zwar nicht spielt, aber stets schlau und auf Ballhöhe, oder so ähnlich, das Geschehen beschreibt, kommentiert, vermittelt. Am 23. Februar wird er 70 Jahre alt. Zeit für eine Bilanz.
Mit dem Fussball fing alles an
Auf seiner aktuellen Webseite kommt der Fussball nicht mehr vor. Da ist vom Autor Reinhold Beckmann die Rede, vom TV–Produzenten, auch vom Musiker. Der Reinhold Beckmann von heute hat mit Fussball nur noch am Rand zu tun.
Dabei hat alles damit angefangen. Schon in der Kindheit in Twistringen, einer Kleinstadt südwestlich von Bremen. Zweimal spielte der Sohn eines Futter– und Düngemittelunternehmers sogar in der Niedersachsen–Auswahl. Nach dem Abitur und seinem Zivildienst machte er zunächst eine Lehre als Radio– und Fernsehtechniker, weil er unbedingt wissen wollte, wie das Fernsehen innen funktioniert.
Dann ging er nach Köln, fing an Germanistik, Theater– sowie Film und Fernsehwissenschaften zu studieren. Weil er noch wesentlich interessierter beim WDR jobbte, gab er das Studium bald auf – zugunsten der Karriere beim Fernsehen.
Zunächst arbeitete er für «Die aktuelle Stunde», ein Regionalmagazin des Kölner ARD–Senders. Einem Redakteur im Schneideraum fiel angeblich auf, wie treffend Beckmann Fussballkommentatoren nachahmen konnte, also schickte er den jungen Mann selbst ins Live–Geschehen. Reinhold Beckmann hat die Chance genutzt. Er wurde einer der bekanntesten TV–Fussballreporter, kommentierte ab 1985 live, bekam mit Helge Schneider (70) die Sendung «Off–Show» im WDR–Fernsehen.
Sein grosser Auftritt kam während der Fussball–WM 1990 in Italien, bei der Deutschland Weltmeister wurde. Das Sportmagazin «Kicker» wählte ihn zum «besten Moderator des Jahres», Beckmann wechselte als Leiter der Sportredaktion zu m Bezahlsender Premiere, führte Neuerungen wie zusätzliche Kameraeinstellungen und die «Superzeitlupe» ein.
Mega–Erfolge mit «ran» und «ranissimo»
1992 wurde er Sportchef von Sat.1, wo er die legendären Sendungen «ran» und «ranissimo» entwickelte – und sich selbst zu einem der bekanntesten Gesichter. Beckmann wurde ausgezeichnet mit der Goldenen Kamera und dem Bayerischen Fernsehpreis. Er war nun ein Star der Szene.
Nach der Rückkehr zur ARD (1998) kommentierte er im Ersten die Champions League sowie die Länderspiele der deutschen Männer. Zudem wurde er Moderator der «Sportschau» und bekam sogar die eigene Talkshow «Beckmann» (1999–2014). Ausserdem moderierte er die Unterhaltungssendung «Guinness – Die Show der Rekorde» (1998–2002). Ebenfalls in der ARD lief die Reportagereihe «#Beckmann».
«Ein Schritt zurück ins normale Leben»
Irgendwann war es ihm selbst genug, das «immens hohe Arbeitstempo», das Leben in den Fernsehstudios, «und dann am Wochenende noch die ‹Sportschau› in Köln. Montags wieder die Talkshow», wie er es einmal im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» beschrieb. Da machte er Schluss mit der Talkshow und später auch mit der «Sportschau». «Das war eine Art Befreiung, ein Schritt zurück ins normale Leben.»
Da war ja auch noch das andere Leben, die Musik, die ihn immer begleitet hat, doch vielleicht nicht mit dem Stellenwert, den sie eigentlich verdient hätte. Gitarre hatte er seit der Schulzeit schon immer gespielt, ambitioniert, und ja: richtig gut. Doch das wusste sein Sportpublikum nicht, dass der berühmte Fernsehmensch Reinhold Beckmann ein guter Musiker ist.
Er sorgt auch als Musiker für Aufsehen
2007 bekam das auch ein ausgewähltes TV–Publikum mit. In Ina Müllers (60) Late–Night–Show «Inas Nacht» griff Reinhold Beckmann beim Interview mit der Moderatorin zur Gitarre und spielte einen mitreissenden Bossa–Nova–Song. Es war eine Art Initialzündung für den Musiker Beckmann, denn nach der Show sagten ihm zwei Profis, worauf er eigentlich noch warte.
Inzwischen haben Beckmann & Band drei Musikalben eingespielt und geben Konzerte. Beckmann schreibt seine Songs selbst, das musikalische Spektrum ist «ziemlich breit», urteilte «Der Tagesspiegel». «Von Zwanziger–Jahre–Swing über Chanson und kubanische Volkslied–Rhythmen bis hin zu Bob–Dylan– und Tom–Waits–Momenten ist alles dabei.» Die Musik mache ihn glücklich, so Beckmann, er spiele jeden Tag Gitarre.
Vom ergreifenden Song zum Buch
Am 14. November 2021 spielte Reinhold Beckmann am Volkstrauertag im Deutschen Bundestag seinen Song «Vier Brüder», der von den vier Brüdern seiner Mutter Aenne handelt, die alle im Zweiten Weltkrieg gefallen sind.
Aus dem ergreifenden Song wurde ein Buch, «Aenne und ihre Brüder – die Geschichte meiner Mutter». Ein weiteres Buch ist in Arbeit, die Unterlagen dazu konnten gerettet werden – bei der jüngsten Katastrophe, die Reinhold Beckmann heimgesucht hat.
Geburtstagsparty «vorerst verschoben»
Als Beckmann von einer Reise nach Indien zurückkam, fand er sein Loft in Hamburg–Ottensen verwüstet vor. Er wohne in einem älteren Gebäude, «in so einer Fabrik». Über ihm lebe ein Reeder, der «einen falschen Boiler installiert» habe. «Der implodierte und hat das ganze Haus unter Wasser gesetzt. Das hat zwei Tage lang keiner mitbekommen und es regnete durch das ganze Haus», schilderte Beckmann in der «NDR Talk Show». Die Folgen seien massiv: «Die ganze Küche ist kaputt und es braucht, glaube ich, ein Jahr, um das ganze Haus wieder auf Vordermann zu kriegen.»
Beckmann musste ungeplant ausziehen. «Da merkst du, du verlierst ein Zuhause, das du sehr geliebt hast. Du bist jetzt einfach gezwungen, auszuziehen und dir was Neues zu suchen.» Übergangsweise werde er «erst einmal in eine kleine Bude in Ottensen unterm Dach» ziehen, sagte er dem Magazin «Stern». Seine Feier zum 70. Geburtstag ist deshalb «vorerst verschoben».