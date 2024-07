Reinhold Messner: Durch Erbschaftsstreit «zerbrach die Familie»

Reinhold Messner: «In dem Moment zerbrach die Familie»

Er selber, so Messner, habe nichts von seinen Eltern geerbt. Darüber sei er «glücklich». «Es war nichts da ausser Respekt und Dankbarkeit.» Doch im Falle seines Erbes wäre es anders gelaufen. «Bei mir ist es umgekehrt. In dem Moment, als ich mein materielles Erbe an die Kinder und Ehefrau verteilt hatte, zerbrach die Familie», führt der weltberühmte Alpinist aus. «Die Frage, wer mehr bekommen hat, stand im Vordergrund und ich stand mit 75 am Abgrund.»