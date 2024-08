Reinhold Messner: Ehefrau Diane hat ihn «gerettet»

Bei Reinhold Messner steht ein grosser runder Geburtstag bevor: Die Bergsteiger–Legende wird am 17. September 80 Jahre alt. «Eine schöne Zahl», sagt Messner im Gespräch mit dem Magazin «Bunte». Er fühle sich aber noch gar nicht so alt – und das liege vor allem an der Frau an seiner Seite. Seit Mai 2021 ist er in dritter Ehe mit Diane (43) verheiratet. Sie sei sein «Jungbrunnen», schwärmt Messner. «Wir sind so etwas wie eine Seilschaft der Liebe, zum ersten Mal fühle ich mich darin getragen.»