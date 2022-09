Reinhold und Diane Messner: Diese Rolle spielt Verzicht in ihrem Leben

Gemeinsam haben sie das Start-up Messner Mountain Heritage gegründet, mit dem sie das traditionelle Bergsteigen und einen respektvollen Umgang mit der Natur in die Zukunft tragen wollen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählen die beiden, was Verzicht für sie bedeutet und geben einen Einblick in ihr einfaches Leben auf Schloss Juval im Südtiroler Vinschgau.