Reinigung, Pflege, Lagerung: So bleibt Leder lange schön

Leder richtig lagern

Mindestens ebenso wichtig wie die Reinigung und Pflege ist die richtige Lagerung. Leder mag es trocken, luftig und dunkel. Taschen und Schuhe gehören in Staubbeutel aus Baumwolle oder in atmungsaktive Kartons, keinesfalls in luftdichte Kunststoffhüllen. Jacken sollten auf breiten, stabilen Kleiderbügeln hängen und regelmässig ausgelüftet werden. Schuhspanner aus Zedernholz helfen zudem, die Form zu bewahren und Feuchtigkeit aus dem Leder zu ziehen.