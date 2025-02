Reise am 20. Hochzeitstag: Hier feiern Charles und Camilla

2024 hatte Charles aufgrund einer Krebsdiagnose zunächst keine längeren Trips unternommen, bevor er im Oktober seine Reise nach Down Under antrat. Zum Abschluss des Besuchs des Königspaares dort sagte ein hochrangiger Palastbeamter britischen Medienberichten zufolge: «Wir arbeiten jetzt an einem ziemlich normal aussehenden vollen Übersee–Reiseprogramm für das nächste Jahr.» Weiter hiess es demnach aus dem Palast: «Das ist ein Hochgefühl für uns, zu wissen, dass wir in diesem Sinne denken können, vorbehaltlich der Freigabe durch die Ärzte.»