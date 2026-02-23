Reise nach Mexiko? Auswärtiges Amt warnt nach Tod von Drogenboss

Nemesio Oseguera Cervantes, auch als «El Mencho» bekannt, war einer der gefürchtetsten Drogenbosse Mexikos. Nach dem Tod des Führers des Kartells Jalisco Nueva Generación und weiterer Kartellmitglieder im Rahmen eines Militäreinsatzes kommt es in dem Land zu schweren Ausschreitungen. Wie unter anderem CNN unter Berufung auf Experten berichtet, wird aus Gründen der Vergeltung und eines möglichen Kampfes um die Nachfolge weitere Gewalt befürchtet. Touristinnen und Touristen, die sich derzeit in Mexiko aufhalten oder einen Urlaub in der näheren Zukunft geplant haben, sollten daher unbedingt neue Reise– und Warnhinweise des Auswärtigen Amts beachten.