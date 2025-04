Reisen im Frühjahr: Die schönsten Urlaubsziele im April

Im Landesinneren zeigt sich Sri Lanka von einer ganz anderen Seite. In den Teeplantagen rund um Nuwara Eliya erleben Besucher eine sattgrüne Hügellandschaft, die an britische Kolonialzeiten erinnert. Der Yala–Nationalpark bietet eine der besten Möglichkeiten in Asien, Leoparden in freier Wildbahn zu beobachten, während der Aufstieg auf den Sigiriya–Felsen mit atemberaubenden Ausblicken belohnt wird.