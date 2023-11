Reisetipp Kitzbühel: Warum der Advent hier besonders ist

Adventszeit in Tirol: Malerische Alpen im Kitzbüheler Umland

Auf Veranstaltungen wie dem «Advent im Bauernhausmuseum» am 2. und 3. Dezember oder den Weihnachtsmärkten in den umliegenden Feriendörfern Reith, Aurach und Jochberg kommt ebenfalls Weihnachtsstimmung auf. Von Klängen der Anklöpfler – traditioneller Sänger und Musiker – über den begehbaren Adventskalender in Reith und den Krampuslauf im Kultursaal Jochberg – die Region bietet eine Fülle an Aktivitäten, die einen Einblick in die regionalen Bräuche und traditionelles Handwerk geben. Lokale Handwerker wie Drechsler oder Schnitzer fertigen so auch gleich Mitbringsel für zu Hause an. Besonders für Menschen aus der Stadt dürfte sich inmitten des Alpenpanoramas ein Gefühl der Entschleunigung und der «guten alten Zeit» einstellen.