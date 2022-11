Reisetrends 2023: Wenn Drehorte zu Destinationen werden

Haycation: Unbeschwertes Landleben auf Zeit

Beim Thema Übernachten steht das Jahr 2023 ganz im Zeichen von «Haycation». Die Wortschöpfung setzt sich zusammen aus dem englischen «Hay» (Deutsch: Heu) und «Vacation» (Deutsch: Ferien). So wurden vor allem in Norddeutschland Bauernhäuser, Höfe, Scheunen und Ställe umgebaut, die vielerorts als Ferienwohnungen zur Verfügung stehen. Entspannen auf dem Land ist immer beliebter, was die steigende Nachfrage nach Ferienunterkünften in Niedersachsen auf FeWo-direkt zeigt (+150 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten).