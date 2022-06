Ab in den Süden? Oder doch nicht?

Geht es nach den Reisenden aus Hessen, ist Istanbul the place to be 2022. Für Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Baden-Württemberg steht die pulsierende Metropole am Bosporus mit ihren zahlreichen Basaren an zweiter Stelle. Ganz anders handhaben es die Saarländerinnen und Saarländer. Sie bleiben der Heimat treu und tauchen am liebsten in das abwechslungsreiche Sommerprogramm von Berlin ein.