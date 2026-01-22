Reiseziele für Geniesser: Highlights für Feinschmecker und Kenner

Der perfekte Urlaub für Geniesser? Hier einige der wohl besten Reiseziele für alle, die Besonderes erleben möchten – von Massagen im Dschungel, über eine Zeitreise in die «Wiege der Renaissance» bis hin zu puren Gaumenfreuden.
Kultur im Glas
Für Weinliebhaber ist Bordeaux ein wahres Paradies. Die Kultur in der französischen Stadt und der Wein sind unzertrennlich miteinander verbunden. In Bordeaux wird Wein nicht nur produziert, sondern auch gefeiert. Die Restaurants der Stadt bieten eine breit gefächerte Auswahl, die auf die lokale Küche abgestimmt ist. Zu den bekanntesten Sorten gehören Cabernet Sauvignon und Merlot.
Plowdiw hatte ebenfalls viel Zeit, die Winzer–Kunst zu erlernen. In der Region um die nach Einwohnern zweitgrösste Stadt Bulgariens soll schon vor Jahrtausenden Wein hergestellt worden sein. Nach einem Gläschen durch die charmante Altstadt spazieren, ist der perfekte Ausklang für einen romantischen Abend zu zweit.
Für Weinliebhaber ist es wohl nahezu unmöglich, an Porto zu denken, ohne dass ihnen dabei Portwein in den Sinn kommt. Namensgebend für den Wein, ist auch die portugiesische Stadt unweigerlich mit dem Genussmittel verbunden. Viele lokale Weingüter bieten Verkostungen an, bei denen Geniesser sich in der besonderen Atmosphäre verlieren können.
Wellness für Körper und Seele
Massagen, Pools und Berge – in Luzern in der Schweiz kommt dies alles zusammen. Wellnessresorts bieten beim Entspannen nicht selten einen bezaubernden Panoramablick. Im Winter lässt sich das Wellnessprogramm vor verschneiter Kulisse in der Schweiz besonders gut geniessen. Entspannung ist garantiert.
Die japanische Insel Shikoku verbindet Wellness mit Spiritualität. Dort können sich Geist und Körper erholen. Für das physische Wohlbefinden gibt es auf der Insel zahlreiche Wellnessresorts und Hotels sowie Onsen. Die Thermalbäder laden zum Abschalten im heissen Wasser ein. Um dem Alltagsstress zu entfliehen, können Reisende auf Shikoku zahlreiche Tempel erkunden, in denen Sie ihre spirituelle Seite entdecken können.
In Costa Rica trifft Wellness auf besondere Weise auf Natur. Zahlreiche Spas und Resorts wurden mitten im Dschungel erbaut, damit sich Gäste in Abgeschiedenheit erholen können. Angeboten werden unterschiedlichste Entspannungsmethoden, von Thermalbädern und Massagen, über Schlammbäder, bis hin zu Yoga und Pilates.
Gelebte Kunst und Zeitreisen
In Berlin wird Kunst gelebt. Ausserhalb der Museen ist sie in unterschiedlichster Form überall in der Hauptstadt anzutreffen. Die East Side Gallery ist etwa ein Teil der Berliner Mauer, die mit Streetart bedeckt ist. Teil davon ist der berühmte «Bruderkuss». An vielen Orten der Stadt wird Musik gemacht und auf den Bühnen sind Comedians und Künstler jeglicher Art zu bewundern.
Florenz wird auch die «Wiege der Renaissance» genannt. Die Architektur der Stadt ist ein Kunstwerk für sich. So werden Besucherinnen und Besucher nicht nur in den abwechslungsreichen Museen und Kunstausstellungen in andere Epochen entführt. Die berühmten Uffizien sind etwa das Zuhause von Werken Botticellis, Raffaellos, Caravaggios und Michelangelos.
Paris ist die Stadt der Liebe und der Kunst. In der französischen Hauptstadt befindet sich mit dem Louvre das sicherlich bekannteste Museum der Welt. Alleine die Mona Lisa soll täglich unterschiedlichen Angaben zufolge zwischen 20.000 und 30.000 Gäste anlocken. Aber auch daneben bietet Paris eine unvergleichliche Kultur– und Kunstlandschaft, für die ein einziger Urlaub bei weitem nicht ausreicht.