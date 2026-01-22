Reiseziele für Geniesser: Highlights für Feinschmecker und Kenner

Die japanische Insel Shikoku verbindet Wellness mit Spiritualität. Dort können sich Geist und Körper erholen. Für das physische Wohlbefinden gibt es auf der Insel zahlreiche Wellnessresorts und Hotels sowie Onsen. Die Thermalbäder laden zum Abschalten im heissen Wasser ein. Um dem Alltagsstress zu entfliehen, können Reisende auf Shikoku zahlreiche Tempel erkunden, in denen Sie ihre spirituelle Seite entdecken können.