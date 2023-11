Reizhusten natürlich lindern: Diese Hausmittel helfen

Zwiebelsaft

Zu den ältesten Hausmitteln gegen Husten zählt Zwiebelsaft mit Kandiszucker oder Honig. Zwiebeln enthalten ätherische Öle, Flavonoide und schwefelhaltige Verbindungen, die in Kombination Keime abtöten und Entzündungen hemmen. Für den natürlichen Hustensaft eine grosse Zwiebel würfeln und mit zwei bis drei Esslöffeln Honig oder Zucker beträufeln. Die Mischung in ein luftdichtes Glas geben und mehrere Stunden oder über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Die Zwiebel gibt dann einen Saft ab, der mit einem Sieb abgeseiht werden kann. Den Zwiebelsaft kann man mehrmals am Tag löffelweise einnehmen.