Rekord ausgebaut: Peter Maffay feiert 21. Nummer-eins-Album

Der deutsche Rocksänger platzierte sich zudem zum 313. Mal in der Top 10, was vor ihm ebenfalls noch keiner geschafft hat. Mit dem Livealbum wurde ein besonderer Moment festgehalten: Maffay, der sich im Juli von der Zeit der grossen Tourneen verabschiedete, und seine Band spielten zum Abschluss ihrer ausverkauften Tour 2024 «We love Rock ‹n›Roll» in der Arena in Leipzig.