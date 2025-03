Rekord beim Ticketverkauf: Rock am Ring ist ausverkauft

Rock– und Metalfans wird bei den Zwillingsfestivals einiges geboten. Zu den grossen Künstlern und Bands gehören Rise Against, Bullet For My Valentine sowie die Alternative–Rocker von Weezer. Auch der deutsche Rapper Kontra K (37), Jerry Cantrell (58), The Prodigy und Falling In Reverse werden bei den Festivals performen. Fans können sich zudem auf Acts wie Powerwolf, K.I.Z., Beatsteaks, Turbostaat und SDP freuen. Mit Heaven Shall Burn, Spiritbox und Northlane sind daneben einige populäre Metalcore–Bands vertreten.