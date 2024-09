Rekord-Gewinner Eminem eröffnet Verleihung der MTV Music Video Awards

Eminem acht Mal nominiert

Am Mittwochabend, ebenfalls in New York, soll es wieder soweit sein: Eminem gehört die Bühne. Und Fans fragen sich, was der hochdekorierte Rapper dieses Mal vorhat. Eminem wird eine ohnehin an Stars reiche Show eröffnen und mit seinem Auftritt die Latte für den Abend vermutlich ganz nach oben legen. Anschliessend ist der einst schüchterne Rapper aus Missouri gleich in sechs Kategorien nominiert: «Video des Jahres», «Bester Hip–Hop», «Song des Sommers» und die «VMAs Most Iconic Performance» für sein legendäres Medley aus «Real Slim Shady» und «The Way I Am» aus dem Jahr 2000.